ترند المكياج الهندي .. ساعات طويلة من أجل دقيقة واحدة

عشر ساعات وربما أكثر لتصوير فيديو بدقيقة واحدة فقط ..

هذا تماما ما حدث مع آلاف مشاهير السوشيال ميديا و صناع المحتوى حول العالم ممن قرروا تجربة ما أُطلق عليه " ترند المكياج الهندي "، فلم يكتفو بنشر النتائج النهائية لدقيقة تظهر التحول المبهر من فتاة بدون مكياج إلى عروس بإطلالة هندية، إنما وثق بعضهن تفاصيل ساعات التحضير الطويلة للوصول إلى النتيجة المطلوبة، فالأمر يحتاج إلى خبراء تجميل، وفريق كامل لصناعة هذه الإطلالات المستوحاة من عرائس جنوب آسيا..

ملايين الملايين من المشاهدات والاعجابات والتعليقات لتلك الفيديوهات التي تظهر مراحل تطبيق مساحيق التجميل بأسلوب و طريقة وحركات تحاكي تلك التي ظهرت بها كارينا كابور خان في فيلمها أشوكا الصادر عام 2001 والذي جمعها آنذاك بنجم بوليوود شاروخان ..

وبحسب المعلقين فإن الألوان الزاهية ومكياج العيون الملفت والمجوهرات الذهبية الكثيرة إلى جانب الموسيقى الحماسية ، ربما كانت عوامل انتشار هذا الترند الذي حقق أرقاما لاتصدق خلال بضعة أيام فقط.. تمكنت فيها أغنية سان سانانا التي تبلغ من العمر 23 عامًا من السيطرة على محتوى آلاف المشاهير.. كما أجبرت الكثيرين على طرح سؤال واحد : هل تستحق هذه الدقيقة كل هذا العناء ؟