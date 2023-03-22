هذا الفلكي المصري سبق الهولندي فرانك هوغيربيتس بـ30 عاما حول حدوث الزلازل

في أول ظهور إعلامي لها، كشفت المصرية هناء مطر، أدلة جديدة، على أن والدها الفلكي محمد سالم مطر، سبق العالم الهولندي فرانك هوغيربيتس، بشأن الربط بين حركة اصطفاف الكواكب وعلاقتها بوقوع الزلازل، وهي النظرية التي أثارت الكثير من الجدل مؤخرا.

هناء كانت قد ردت على إحدى تغريدات هوغيربيتس، التي نشرها حول الربط بين حركة الكواكب خاصة المشتري والزهرة، وتوقعات حدوث الزلازل، قائلة إن والدها سبقه بثلاثين عاما، ليرد عليها مقرا أن هناك من وصفهم بالشجعان سبقوه بالفعل في هذا الطرح.

المثير أن مطر وفق ما كشفت عنه ابنته، وبحسب ما نشره في مجلات علمية رصينة، توقع حدوث زلازل بناء على حركة الكواكب، ومنها على سبيل المثال، وقوع أحد الزلازل في الهند.

ولازال طرح ربط وقوع الزلازل على الأرض باصطفاف الكواكب، يحظى بكثير من الجدل، خصوصا أن خبراء، نفوا وجود علاقة بينهما، وأن توقعات حدوثها ترتبط غالبا بالخبرة في متابعة النشاط الزلزالي. لكن أصحاب "الطرح الكوكبي"، مازالوا يدافعون عن معتقدهم.