هل انقطاع كابلات البحر الأحمر وراء تعطل فيسبوك وإنستغرام؟

عطل مفاجئ يضرب تطبيقي فيسبوك وإنستغرام التابعين لشركة ميتا ما جعل ملايين المستخدمين حول العالم في حالة ذهول.. هل تم اختراق حساباتهم؟

فيسبوك وانستغرام عادا للعمل مجدداً بعد قرابة الساعتين من التوقف والسبب وفق ميتا مشكلة فنية، إلا أن الشركة لم توضح أسباب هذه المشكلة الفنية، وسط ربط من مراقبين بين هذا التعطل وانقطاع 3 كابلات بحرية توفر الإنترنت والاتصالات العالمية تمر عبر مياه البحر الأحمر.

الكابلات المقطوعة في البحر الأحمر تشمل كابل "آسيا-أفريقيا-أوروبا1" وكابل "أوروبا-الهند" وكابل "سيكوم تي جي إن غولف" وفق ما ذكرت شركة "إتش جي سي غلوبال كوميونيكيشن"، في الوقت الذي اثر انقطاع الكابلات على 25% من تدفق البيانات عبر الإنترنت، وفق الشركة.

مليشيا الحوثي من جهتها نفت ادعاءات وردت في الإعلام الإسرائيلي بأن المليشيا وراء استهداف كابلات الانترنت في البحر الأحمر، مؤكدة أنها تتجنب الإضرار بها.

والكابلات تحت الماء تلعب دورًا مهما في تسهيل الاتصال بالإنترنت، حيث استثمرت شركات التكنولوجيا الكبرى مثل غوغل ومايكروسوفت وأمازون وميتا بكثافة في هذه الكابلات في السنوات الأخيرة، ويمكن أن يؤدي تلفها إلى انقطاع الإنترنت على نطاق واسع في العالم.