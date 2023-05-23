مقارنة بين طائرتي إف 16 الأمريكية وسوخوي 35 الروسية.. أيهما سيحسم الصراع في أوكرانيا؟

مقارنة بين طائرة اف 16 الأمريكية وسوخوي 35 الروسية.

بعد أن أعطى بايدن مؤخرا الضوء الأخضر للحلفاء لإمداد أوكرانيا بطائرات إف 16 الأمريكية يرى خبراء أنها قادرة على تغيير مسار الحرب المستمرة منذ نحو 15 شهرا.

إف 16 الملقبة بـ"التنين" أو "الصقر المهاجم"، تعد واحدة من أفضل المقاتلات النفاثة في العالم فهي سريعة ورشيقة للغاية، كما أن لديها قدرة كبيرة على المناورة، ورصد أهدافها بدقة في جميع الظروف الجوية، واكتشاف الطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض لتفادي رصدها بالرادارات.

وحسب محللين فإن المقاتلة ذات المحرك الواحد في حال تسليمها لكييف فإنها ستحسن قدرة الدفاع الجوي الأوكراني، إذ لديها القدرة على ضرب القوات الروسية المشاركة في الغزو.

أما طائرات سوخوي 35 الروسية، فقد تم تصميمها لتدمير جميع الأهداف الجوية بصواريخ بعيدة المدى، إضافة إلى قدرتها على قطع مسافات طويلة دون التزود بالوقود.

وتتميز الطائرة "ثنائية المحرك" بالقدرة العالية على المناورة، والسرعة الخارقة ومهاجمة العدو من خارج نطاق دفاعاته الجوية وهو ما يجعلها من أخطر مقاتلات الهيمنة الجوية في العالم.. فأيهما سيحسم الصراع؟.