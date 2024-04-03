"طوطو".. مطعم جديد لـ"الدون" الفاخر في أبوظبي بنكهة إيطالية

كريستيانو الأهداف.. كريستيانو التأثير.. وكريستيانو التسويق أيضا، مطعم الدون في أبوظبي، كيف هو وضعكم مع الأكل الإيطالي؟

استثمار جديد للنجم البرتغالي بعدما دخل بقوة ومنذ سنوات عالم الفنادق والسياحة والمطاعم الفاخرة، لكن هذه المرة مع تجربة خاصة بأكثر من 45 طبقا إيطاليا فاخرا.

في جزيرة السعديات بأبوظبي سيكون المطعم الذي يحمل اسم "طوطو"، كما يقال بالإيطالية، بمثابة تكريم للجوهر الحقيقي بما يخص الطبخ الإيطالي، بحسب موقع لوفن أبوظبي الذي أعلن موعد الافتتاح، وتحدث عن المشروع الجديد والخاص بكل ما يحتويه المطعم، حتى بغرفه البرايفت حسب الطلب.

بالشراكة مع نجم التنس العالمي رافاييل نادال وغيرهم من الشركاء، فإن مطعم توتو في أبوظبي تحفة فنية تشبه مسيرة أسطورة اسمها كريستيانو، تتحضر استثماريا بأفضل طريقة لمرحلة ما بعد الاعتزال.