أماكن لن تتوقعها.. أين يخفي ترامب ملفات أمريكا السرية؟

يخفي أسرار دولة بحجم أميركا بجانب مرحاض الحمام، ويوزع باقي الملفات السرية بين قاعة للرقص وغرف تخزين صدئة، في منزله بفلوريدا.

لا يطول غياب ترامب عن مانشيتات الصحافة، وهو اليوم في الواجهة من جديد بعد 37 تهمة فيدرالية يواجهها، 31 منها كان لأسباب تتعلق بانتهاك قانون يحظر الاحتفاظ المتعمد بأسرار الدفاع الوطني، بعدما تعمد الاحتفاظ بوثائق تحتوي أسرار الدفاع الوطني، وبرامج الأسلحة النووية، ونقاط الضعف المحتملة لأميركا، وفي أماكن لا تخطر على بال أحد.

يقول تقرير نيويورك بوست إن عدد الصناديق وصل لـ80 تقريبا، مقسما بين السري، والسري للغاية. وفي الوقت الذي يتحضر فيه ترامب للمحاكمة في هذه القضية، ينفي الملياردير الجمهوري أي اتهامات تتعلق بتأخيره عملية التحقيق في هذه الوثائق .