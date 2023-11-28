موقع أمريكي: رواية إسرائيل بشأن الأسرى الفلسطينيين خبيثة وغير صادقة

رواية إسرائيل بشأن الأسرى الفلسطينيين خبيثة وغير صادقة..

هكذا وصف موقع The Intercept الأمريكي رواية إسرائيل بشأن الأسرى الفلسطينيين.

فحكومة نتنياهو تروج خطابًا تعتبر فيه جميع هؤلاء الأسرى إرهابيين ارتكبوا جرائم عنيفة، في حين يعتمد هذا التأكيد، على منطق هزلي يتمثل في إدانتهم علنًا بالقوة قبل أي محاكمة.. وفقًا للموقع الأمريكي..

وبينما نشرت إسرائيل قائمة بالأسماء التي تنوي الإفراج عنهم مصحوبة بالجرائم المزعومة التي ارتكبوها فالأغلبية الساحقة منهم أطفال..

الموقع الأمريكي يقول وفقًا للقائمة، إن 124 من الأسرى تقل أعمارهم عن 18 عامًا، بينهم فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، وكثير من الـ146 الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا وصلوا إلى هذا العمر وهم في السجون الإسرائيلية.

و233 من هؤلاء لم يدانوا بأي جرائم، ويصنفون فقط على أنهم "قيد الاعتقال"، بينما من المفترض أن تقدم الشرطة والمدعون العامون ادعاءات ضد المتهمين خلال محاكمة عادلة.

ونوّه الموقع إلى أن الفلسطينيين لا يحاكَمون في محاكم إسرائيلية مدنية بل أمام محاكم عسكرية.