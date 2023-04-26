باسم يوسف يرد على مزاعم كيفن هارت وفيلم "كليوباترا"

"الأمر ليس مرتبطا بأصحاب البشرة البيضاء أو السوداء، بل هو مرتبط بعملية الاستحواذ الثقافي وفلسفة التاريخ التي يقوم بها أتباع الحركة الأفروسينترك (المركزية الأفريقية)".

بهذه الكلمات اتهم الإعلامي المصري باسم يوسف الممثل الكوميدي الأمريكي كيفن هارت بـ"الاستحواذ الثقافي" بعدما زعم كيفن بقوله إن أجداده حكموا مصر وبنوا الأهرامات فيها.

حديث باسم يوسف وهجومه على الممثل الأمريكي وهوليوود جاء بعد حالة الجدل التي خلقها الفيلم الوثائقي "كليوباترا" وظهور الملكة بطريقة مخالفة للحقيقة.

فيما أثارت تصريحاته إعجاب علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك.