روايات ومآسٍ يرويها أجانب عن غزة بعد عبورهم معبر رفح

بعد طول انتظار فُتح معبر رفح أمام الحالات الإنسانية.

خرج عشرات المصابين الفلسطينيين جرّاء الحرب المستعرة في قطاع غزة عبر معبر رفح البرّي للعلاج في المشافي المصرية.

وجاء خروج المصابين في ظل تحذيرات تطلقها وزارة الصحة الفلسطينية من توقف عدد من المشافي الرئيسة في قطاع غزة، بسبب نفاد مخزونها من الوقود اللازم لتشغيل مولداتها، وفي ظل استمرار انقطاع الكهرباء عن كامل القطاع.

كما شهد معبر رفح مغادرة نحو 400 شخص من أصحاب الجوازات الأجنبية بعد إتمام إجراءات التنسيق مع السلطات المصرية.

بينما أقامت مصر مستشفى ميدانيًا قرب الحدود مع قطاع غزة لاستقبال المصابين الذين تجاوز عددهم نحو 20 ألفًا منذ بداية الحرب، بحسب بيانات تقديرية لوزارة الصحة الفلسطينية.