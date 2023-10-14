أضعاف ما ضُربت فيه أفغانستان وليبيا.. تفاصيل إمطار غزة بالقنابل

سادس أيام الحرب الإسرائيلية الفلسطينية، غزة تحت وابل من القصف وأمطار من القنابل، وسط أرقام وإحصائيات صاعقة.

6000 آلاف قنبلة في 6 أيام ضُربت على مساحة تعادل 365 كلم مربعا، أرقام تعادل بمقارنة بسيطة قرابة ثلاثة أضعاف ما أسقطه التحالف الدولي ضد تنظيم داعش شهرياً على مساحة 46000 كلم مربع في سوريا والعراق، وذلك بحسب تشارلز ليستر، مدير برنامج مكافحة الإرهاب في معهد الشرق الأوسط.

ليس هذا فحسب، بل إن ما استقبلته سماء غزة في أقل من أسبوع، أسقطته واشنطن في أفغانستان خلال عام كامل، حيث أطلقت واشنطن ما يفوق بقليل الـ 7423 قنبلة وصاروخا على أفغانستان في سنة كاملة، وهو رقم قد تصل إليه إسرائيل في الساعات القادمة، مع فوارق الجغرافيا بين المدن؛ فغزة منطقة أصغر بكثير، وأكثر كثافة سكانية، بحسب ما نقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

أما في ليبيا، ووفقا للأمم المتحدة، فطوال الحرب هناك، ضرب حلف شمال الأطلسي نحو 7600 قنبلة وصاروخ، كل هذا والأرقام قابلة في غزة للزيادة، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات مكثفة في قطاع غزة مؤخرا، هاجم فيها نحو 750 "هدفا عسكريا" في القطاع.