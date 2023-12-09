ردود فعل دولية تدين "فيتو" واشنطن لوقف إطلاق النار في غزة

ردود أفعال عديدة على استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض (الفيتو) خلال تصويت في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع صاغته الإمارات العربية المتحدة ، ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ، وذلك بحجة أنه لا يدين حماس، ولا يؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

13 دولة صوتت لصالح القرار، عدا بريطانيا التي امتنعت عن التصويت، وأمريكا التي استخدمت حق النقض، فيما انهالت التصريحات الرافضة للقرار، حيث وصف مندوب دولة الإمارات المجلس بأنه بات منفصمًا عن وثائقه التأسيسية، كما قال وزير الخارجية السعودي إن المذبحة في غزة لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة للدفاع عن النفس.

بدورها اعتبرت مصر عرقلة مشروع قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة سابقة خطيرة، أما سلطنة عُمان فراحت إلى أن ما جرى يمثل إهانة حقيقية للأعراف الإنسانية.

الموقف الغربي لم يكن أقل رفضًا، حيث قال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي بأن نتائج هذه الدبلوماسية هي مقبرة لأطفال غزة، بينما أكدت النرويج بأن الرفض قرار مأساوي، فضلاً عن منظمات دولية عدة وصفت القرار بالمتواطئ، مثل"هيومن رايتس ووتش"، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة أطباء بلا حدود.

التصويت كان المحاولة السادسة التي تقوم بها المجموعة المكونة من 15 عضوًا للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن الحرب ، ولم ينجح سوى تصويت واحد سابق، والذي دعا، الشهر الماضي، إلى إقامة هدن، وممرات إنسانية في غزة ، كما أن هذه هي المرة الثانية التي تستخدم فيها واشنطن "الفيتو" ضد مشروع قرار بشأن غزة، إذ استخدمته لأول مرة، في أكتوبر الماضي، ضد مشروع قرار بالمجلس قدمته البرازيل، وطالب بهدنة إنسانية في القطاع.