كواليس انسحاب وفد اليمن من مؤتمر أممي في الدوحة.. وكيف ردت إيران؟

تفاعل واسع مع انسحاب وفد مجلس القيادة الرئاسي اليمني من مؤتمر البلدان الأقل نموا المنعقد في الدوحة، لدى صعود رئيس الوفد الإيراني إلى المنصة لإلقاء كلمته.

الوفد اليمني لم يكتفي بالانسحاب فحسب بل وجه عضو المجلس الرئاسي عثمان مجلي انتقادات لاذعة إلى طهران خلال خطابه في المؤتمر، متهماً إياها بإرسال ما وصفها بـ "هدايا الموت" التي تقتل اليمنيين عبر البحر والبر من طائرات مسيرة وصواريخ بالستية.

مجلي اعتبر أن الوضع الاستثنائي الذي يعيشه اليمن ليس بسبب شح الموارد، مؤكدا أن السبب الرئيسي هو الانقلاب والحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية على الشعب اليمني، والتي تدربت ومُولت من "النظام الإيراني" حسب تعبيره.

رئيس وفد إيران محسن منصوري سارع إلى نفي هذه التهم، فيما أشاد نشطاء على مواقع التواصل بموقف الوفد اليمني.