العمانية عائشة السيفي أول امرأة تفوز بلقب "أمير الشعراء".. من هي؟

"أنا امرأة من نساء عُمان.. ووجهي وجوه نساء عُمان".. هنيئاً لُعمان التي أنجبت أميرة الشعراء الأولى، بصوتها الشجي وكلماتها المغلفة بالدهشة، استحقت عائشة السيفي اللقب وطوّعته ليصير مؤنثاً كما لم يكن من قبل..

امتلكت قلوب المتابعين وأصواتهم بكاريزما آسرة، فلا يملون سماعها.

لغتها الجزلة السلسة تتأرجح بين رقة أنوثتها وضراوة تمرّدها على كل ما يكبّل النساء، لتغدو صوتهن حين يختفي الصوت.

(ولو حفروا في دمي ألف بئرٍ لما بلغوا غير نفس المكان)

ورثت حب القراءة عن والدها فكانت الأجدر بين إخوتها لترث مكتبته التي رسمت خارطة إبداعها، ورغم اتجاهها لدراسة الهندسة وحصولها على درجة الماجستير إلا أن شيئاً لم يقف في وجه فطرتها الشعرية، التي قالت إنها اضطرت لمغازلة القبيلة في قصائدها حتى تعلنها صوتاً وصورة رغم القيود.

(ففي كل شبرٍ بروحي صلاةٌ تؤم المصلين فيها عُمان)