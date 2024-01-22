هل يستطيع الذكاء الاصطناعي التنبؤ بموعد الوفاة؟

لك أن تتخيل كيف سيكون حال الإنسان إذا علم بموعد وفاته.. هذا ما ذهبت إليه دراسة دنماركية أفادت بأن الذكاء الاصطناعي، يمكنه التنبؤ بموعد الوفاة بنسبة عالية تصل الى 78%؛ الأمر الذي أثار جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

تقرير نشره موقع "فرانس إنفو" الإخباري الفرنسي، سلط الضوء على حقيقة ما يتم تداوله عن هذه الدراسة المثيرة للجدل، معتبرًا أنها ديموغرافية مبتكرة، إلا أن ذلك لا يعني أنّها تتمكن من التنبّؤ بتاريخ وفاة شخص ما.

6 باحثين في الدراسة كشفوا أنهم درسوا متوسط العمر المتوقع باستخدام بيانات صحية من ستة ملايين دنماركي؛ما أدى إلى اشتقاق خوارزمية الوفاة.

الباحثون أخذوا عينة مكونة من 50 ألف شخص؛ "لتدريب" خوارزمية الوفاة وجعلها تستوعب "آليات الموت"، إلأ أن الخوارزمية في نهاية الأمر لم تستطع تحت أي ظرف من الظروف أن تنجح في التنبؤ بالتاريخ الدقيق لوفاة الإنسان.

الهدف من الدراسة وفق القائمين عليها علمي بحت، وليس إثارة قلق الناس من خلال إعطائهم عمر الوفاة المفترض.