هل زيَّفت إسرائيل مشهد الأسلحة داخل مستشفى الشفاء؟

الجيشُ الإسرائيلي نقل أو أعاد ترتيب الأسلحة بمستشفى الشفاء قبل قدوم الصحفيين.. هذا ما خَلُصَ إليه تحليلٌ أجرتهُ شبكةُ "CNN" الأمريكية.

"CNN" كشفت أن تحليلاً للقطات الفيديو التي نشرها الجيش الإسرائيلي عندما قال إنها أسلحة تابعة لمقاتلي "حماس" عُثر عليها بمجمع الشفاء في غزة يؤكد أن الجيش ربما أعاد ترتيب الأسلحة في المستشفى قبل زيارة مراسلي وسائل الإعلام.

تحليل "CNN" اعتمد على مقاطع الفيديو التي نشرها الجيش الإسرائيلي والمقاطع التي صُوّرت فيما بعد من قبل وسائل الإعلام، إذ أظهر مقطعٌ نشره الجيش كمية أسلحة أقل، مقارنةً بفيديوهات لاحقة صورتها أطقمُ وسائل الإعلام الدولية التي سُمحَ لها بتفقد المستشفى.

الشبكةُ التلفزيونيةُ بينت أن تلك اللقطات توحي بأن تلك الأسلحة ربما تم نقلها ووضعُها قبل وصول الأطقم الإعلامية، إذ قارنت "CNN" بين لقطاتٍ نشرها الجيش الإسرائيلي وكانت الساعةُ في يد المتحدث باسم الجيش وقت إذن تشير إلى الواحدة و18 دقيقة ظهرًا، وأخرى أذاعتها قناة FOX" NEWS" التي دخلت الموقع بعد ساعاتٍ من دخول القواتِ الإسرائيلية إليه، إذ ذكر مراسل القناة أنه كان يزور الموقع في منتصف الليل.

التحليلُ أوضحَ أن مراسل "FOX" شاهد بندقيتين من طراز كلاشنيكوف في غرفة الرنين المغناطيسي، بينما ظهرت بندقية واحدة فقط في الفيديو المصور الذي أذاعه الجيش الإسرائيلي في وقتٍ سابقٍ على جولة المراسل، ما يعني أن الجيش الاسرائيلي ربما أدخل الاسلحة إلى المستشفى.