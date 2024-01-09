"الطبيب المنقذ".. عدو الخرافات وملك ساحة التيك توك

آخر صيحات التيك توك: لتتمكن من النوم بسهولة قم بطهو الدجاج في شراب البرد والإنفلونزا، وللتخلص من الشخير وتحسين التركيز أغلق شفاهك ليلا، وإذا كنت تعاني من الحساسية عليك بالعسل.. نصائح متنكرة بثوب العلم يسبح ضد تيارها الطبيب كاران راجان ويواجه أصحابها بسلاحهم في الظهور بشكل كوميدي وإيصال الفكرة بأسهل الطرق، داعمًا إياها بالتفسير العلمي المنطقي، فهو يقول إن طهو الدجاج بشراب البرد بمثابة جرعة دوائية زائدة يمكن أن تسبب التسمم، وإذا أغلقت شفاهك ليلا فيمكن ألا تتمكن من التنفس بشكل صحيح.

شعبية بناها الطبيب على أكوام النصائح الطبية التي لا أساس ولا صحة لها، فنجح في تكذيبها، وخلق أثرًا لدى متابعيه الذين تجاوز عددهم 5 ملايين على تيك توك فقط، فهو الطبيب الأكثر تأثيرًا حول العالم إذا تحدثنا بلغة المشاهدات والمتابعين.

راجان لم يكتفِ بالفيديوهات إنما توجه للكتابة، فنشر كتابًا جمع فيه بعض النصائح الطبية مع تفسيراتها العلمية وكان من بينها أن العلكة مثلا تعمل على إعادة الأمعاء إلى المسار الصحيح؛ لأنها تثير المنعكس المعدي القولوني ما يؤدي إلى تحفيز الأعصاب والمزيد من الهضم، فيما يؤكد أهمية استخدام العلكة الخالية من السكر.

اشرب القهوة بكوب أحمر.. هكذا يقول الطبيب في نصيحة أخرى، ويفسر ذلك بأن أدمغتنا مبرمجة بربط الألوان بالنكهات، فالأحمر للحلو والأصفر للحامض، مضيفًا أنه يمكننا أيضًا إضافة الملح إلى القهوة، فالملح لا يغير القهوة في الواقع، لكنه يخدع العقل لتجاهل المرارة ويزيد من حلاوة القهوة.

وإجابة على سؤال هل يمكن أن يموت الإنسان من الحزن أو كسرة القلب؟

يجيب الطبيب بأنه خلال فترات الاضطراب العاطفي قد يتعرض جسمك لمستويات مرتفعة من هرمونات التوتر، وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى ضعف عضلة القلب، أو ما يسمى اعتلال عضلة القلب الناجم عن الإجهاد.

راجان البالغ من العمر 33 عامًا، والذي يعمل طبيبا جراحا في هيئة الخدمات الصحية البريطانية، لا يتوقف عن تقديم نصائحه القائمة على الأدلة، ما جعله مصدر ثقة لكثير من المتابعين حول العالم، الذين يرون فيه الشخص الذي استطاع أن يقف في وجه التيك توكرز ونصائحهم.