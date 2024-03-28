اليابان.. تحول الإنتاج من حفاظات الرضع إلى حفاظات البالغين.. ما القصة؟

انخفاض المواليد أدى إلى انخفاض المبيعات بشكل حاد.. شركة مصنعة للحفاظات في اليابان تعلن التوقف عن تصنيع منتجاتها للأطفال الرضع وبدلاً من ذلك تقرر زيادة إنتاج حفاظات البالغين في انعكاس لمجتمع الشيخوخة السريع في البلاد.

شركة "أوغي هولدنغز" المتخصصة في المنتجات الورقية أكدت أنها ستتوقف عن تصنيع حفاظات الأطفال في سبتمبر، وسط انخفاض حادّ في الطلب عليها، إذ شهدت الشركة انخفاضًا في المبيعات من ذروة بلغت نحو 700 مليون دولار في عام 2001 إلى 400 مليون اليوم.

الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 15 عامًا في اليابان يمثلون أقل من 12% من سكان البلاد في عام 2022، في حين أنّ أولئك الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق، يشكلون نحو 30%.

أزمة وجودية.. هكذا وصف رئيس الوزراء اليابانيّ فوميو كيشيدا معدل المواليد المنخفض بشدة، واعدًا بتقديم مساعدات مالية للعائلات اليابانية، وتسهيل الوصول إلى رعاية الأطفال وزيادة إجازة الأبوّة.

ومن المتوقع أن ينخفض عدد السكان في اليابان من 125 مليون نسمة حاليًّا إلى ما يقدّر بنحو 88 مليون نسمة في عام 2065، وهو انخفاض بنسبة 30% في غضون 45 عامًا.