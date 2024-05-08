بريطانيا.. المشاكل التقنية تشل مطارات المملكة المتحدة

إذا مرت بك هذه الصور لاكتظاظ بشري هائل مرفق بحقائب سفر ووجوه شاحبة أو غاضبة بسبب ساعات الانتظار الطوال وعناء السفر المضني، فإنك في غالب الأمر تشاهد سيناريو لعطل تقني ما في مطار هيثرو أو مانشستر أو غيرهما من مطارات بريطانيا، حيث المشاكل التقنية تشل حركة المطارات.

في واقعة جديدة لمشاكل باتت تتكرر، فإن عطلا تقنيا أصاب البوابات الإلكترونية للمسافرين في مطار هيثرو؛ ما أدى لفوضى عارمة ضربت مطارت المملكة المتحدة، تكدس على إثرها آلاف المسافرين في بهو مطاراتهم بانتظار تدقيق جوازات سفرهم التي تعثر فحصها، بينما تتجه الأنظار لما هو أكبر من هذا فيما يتعلق بخلل في نظام المعلومات، إذ إنه وقبل ساعات من الحادثة، أعلنت الحكومة البريطانية تعرض وزارة الدفاع لهجوم إلكتروني، استهدف نظام الرواتب العسكري، الأمر الذي أثار اتهامات جديدة للصين فيما يتعلق بعمليات الاختراق رغم نفي الأخيرة.

لا يمكن إزاحة الشكوك في حادثة تكررت مرتين في غضون أشهر، وأحدثت في الأولى منها ضجة كبيرة استدعت مساندة من دول الجوار في بريطانيا، بعدما علق المسافرون في المطار لأيام، بينما يعتبر الاختراق الإلكتروني مشكلة تضرب بريطانيا منذ سنوات؛ فقد تعرضت في عامي 2020 و2021 لعمليتين إلكترونيتين لبرلمانيين بريطان، واللجنة الانتخابية في بريطانيا؛ ما كشف بيانات 40 مليون ناخب، بحسب وسائل إعلام محلية، بينما سرّب الهجوم الأخير الذي تسبب بمشكلة المطارات تفاصيل الأنظمة الصرفية لعناصر في الجيش، إضافة لعناوين أفراد في القوات المسلحة ما زالوا في الخدمة، وآخرين.