موقف مؤثر.. سودانية تضع مولودها "وحيدة" وسط الاشتباكات

المآسي الإنسانية في السودان مستمرة منذ بدء الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ففي قرية آياتين بإقليم دارفور، كانت هذه الفتاة السودانية تنتظر أن تضع مولودها حيث كانت في أيام حملها الأخيرة.

لكن وبسبب الاشتباكات التي وصلت إلى بلدتها في غرب البلاد فر جيرانها إلى تشاد لتجد زمزم آدم البالغة 23 عاما نفسها وحيدة، بعدما غادر زوجها إلى شرق البلاد بحثا عن عمل ولم يسمع عنه أحد منذ فترة.

هرعت أختها ووالدتها إليها لإنقاذها بعد أن سمعا أنها على وشك الولادة.

وعندما وصلتا كانت زمزم قد وضعت طفلها بالفعل، لتقوم أختها بقطع الحبل السري للمولود وتنظيفه، ثم فروا هم أيضا على الفور إلى تشاد.