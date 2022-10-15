مقتدى الصدر يخرج عن صمته تجاه حكومة محمد شياع السوداني

في أول تعليق له على تكليف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة في العراق، شن مقتدى الصدر هجوما على تكليف مرشح الإطار التنسيقي الموالي لإيران، وأكد أن حكومته ستكون حكومة "التبعية المليشياوية ولن تلبي طموح الشعب".

الصدر أوصى بعدم تحول العراق إلى ألعوبة بيد الأجندات الخارجية، وجدد رفضه القاطع لاشتراك أي من التابعين له أو من انشقوا عنه في هذه التشكيلة وتبرأ من كل من يشترك في الحكومة.

زعيم التيار الصدري كشف عن ما وصفها بـ"الخطط الخبيثة" للتلاعب في مصير وأموال الشعب للهيمنة على السلطات في العراق.