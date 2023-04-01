لقاء خاص مع رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس

قال رئيس القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، إن هناك رغبة إماراتية للتواصل مع المجتمع العربي في الداخل الإسرائيلي، وتنفيذ برامج ومشاريع تخدمه، كإنشاء جامعة تلبي احتياجاته.

وأضاف العضو في الكنيست الإسرائيلي، في حوار خاص مع "إرم نيوز"، عقب مشاركته في الإفطار الذي أقامته السفارة الإماراتية في تل أبيب، الخميس، إنه تباحث مع السفير الإماراتي محمد الخاجة بشأن التعاون في عدة ملفات تخدم المجتمع العربي داخل إسرائيل، ومن بينها ما هو متعلق بالمجال السياحي والتعليمي، مشيرا إلى حب عرب إسرائيل للإمارات ورغبتهم في السفر إليها، حيث باتت الوجهة المحببة لهم.

وأكد منصور عباس أنه وجد اهتماما لدى السفير الإماراتي لدعم المجتمع العربي في مجال التعليم العالي، وإمكانية إنشاء مؤسسة تعليمية عليا كجامعة أو كلية، يكون لها أثر كبير في دعم قطاع التعليم والوجود العربي في إسرائيل، مشيرا إلى أن نفقات التعليم تمثل عبئا على العائلات العربية محدودة الدخل، وإنشاء مؤسسة تعليمية سيكون له أثر إيجابي للغاية في هذا الجانب.

وبين منصور أن دعم المجتمع العربي في إسرائيل بما يتعلق بالجانب التعليمي سيكون له أثر مهم للغاية في تعزيز مكانة العرب داخل إسرائيل، مشيرا إلى أن المجتمع العربي بات بحق في أمس الحاجة لوجود جامعة عربية خاصة به لاستيعاب الطلاب العرب الذين يتوجهون اليوم للدراسة في الخارج؛ لعدم كفاية المقاعد المتاحة لهم في الجامعات الإسرائيلية.