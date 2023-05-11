للمرة الأولى.. واشنطن تحول أموالا روسية مصادرة لإعادة إعمار أوكرانيا

للمرة الأولى واشنطن تحول ملايين الدولارات المصادرة من أصول ملياردير روسي إلى صندوق إعادة إعمار أوكرانيا.

نحو 5.4 ملايين دولار من أموال رجل الأعمال الروسي كونستانتين مالوفييف تم تسليمها لوزارة الخارجية الأوكرانية غالبيتها كانت على شكل استثمارات في مصرف في تكساس وفقا لوزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند.

وتتهم السلطات الأمريكية مالوفييف بخرق العقوبات وتمويل الانفصاليين الموالين لروسيا في الشرق الأوكراني.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تحول فيها السلطات الأمريكية أموالا مصادرة ومجمدة لأثرياء روس لمساعدة أوكرانيا للتخفيف من تبعات الحرب ولن تكون الأخيرة بحسب الوزير الأمريكي.