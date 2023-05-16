سنان أوغان.. هل يحدد "الخاسر" هوية رئيس تركيا القادم؟

سنان أوغان أو صانع الملوك كما تصفه الصحافة العالمية هذه الأيام، لمن سيمنح أصواته ومن سيدعم؟.

أوغان الذي حقق 5.2% من الأصوات بحسب النتائج، يسارع طرفا الصراع الانتخابي أردوغان وكيلتشدار أوغلو للتواصل معه من أجل كسب أصواته لصفهم في الجولة الثانية من الانتخابات، حيث لا يمانع أوغان في دعم كيلتشدار أوغلو، لكن شرطه الأساسي يتمثل بعدم تقديم تنازلات لحزب مؤيد للأكراد بحسب ما جاء في رويترز.

ومن المعروف أن أوغان كاره للأجانب وهو ما قد يتعارض مع سياسة أردوغان تجاه اللاجئين وبالأخص السوريين منهم، ما قد يمثل هذا شرطا أساسيا لترحيل اللاجئين من تركيا في حال قرر منح أردوغان أصوات انتخابية.

أوغان يستغل أيام قوته في المشاركة في تحديد هوية الفائز، وهو الذي أكد بأنه خلال يومين سيقرر الطرف الذي سيمنحه الأصوات.