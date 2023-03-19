مأساة سوري فقد 3 من أبنائه تحت أنقاض الزلزال

غادر منزله البارد فجراً ليجلب خبزاً ساخناً لأسرته، ولكنه عاد ليرى ما لا يمكن وصفه.

كانوا هنا تحت أنقاض الزلزال.. أرواحاً تنادي بالحياة وتناشد إنقاذها بكل براءة.

بين رائحة الخبز ولون الدم، شهقات موت اختطفت أبناءه الثلاثة علي وريم ونبال.. وتم إنقاذ زوجته "ربى" وابنته "زين الشام" بصعوبة بالغة.

هو الأب المكلوم إبراهيم عثمان الذي فقد وروده الثلاثة دفعة واحدة، فكيف له الصبر بعد الآن؟.

حكاية مأساوية أكبر من التعبير، لثلاث جثث كانت تملأ البيت مرحاً.. وحكاية أب يروي مأساته ومحاولة إنقاذه اليائسة بين ثلاث نقالات لأطفاله الذين حرقوا قلبه وكسروا ظهره كما يقول.

إبراهيم عثمان واحد من آلاف السوريين الذين كانوا على موعد مع المأساة في فجر السادس من شباط، حيث الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.