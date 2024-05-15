ما قصة مشروب فلسطين الذي ينافس بيبسي وكوكاكولا ويحقق مبيعات قياسية؟

بأغصان الزيتون وأنماط الكوفية التقليدية.. هكذا ظهر مشروب فلسطين الغازي ليحقق مبيعات قياسية عالمياً، وسط مقاطعة للعلامات التجارية الأمريكية بسبب العلاقات مع إسرائيل.

المشروب الجديد، الذي أطلقته شركة فلسطين للمشروبات في السويد، اكتسب قوة جذب سريعة؛ إذ تجاوزت مبيعاته 4 ملايين علبة في أقل من شهرين.

الشركة التي أسسها الأخوة حسين ومحمد وأحمد حسون، وهم من أصل فلسطيني، ومقرها في مالمو بالسويد، تهدف وفق صحيفة "ذا ناشنونال نيوز" إلى توفير بديل عن عملاقي المشروبات الأمريكية بيبسي وكوكاكولا في ظل حملات المقاطعة.

الشركة تسعى الآن إلى توسيع خط منتجاتها وانتشارها العالمي؛ إذ تخطط لإدخال الكولا الخالية من السكر وأنواع المشروبات الأخرى، بما في ذلك مشروبات البرتقال والليمون والطاقة.

رؤية الشركة تمتد إلى ما هو أبعد من أوروبا، مع عمليات إطلاق وشيكة لخطوط إنتاج في الولايات المتحدة وكندا، يتبعها انتشار دولي أوسع.