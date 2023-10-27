إسرائيل تقصف جنوب سيناء بـ"الخطأ" ومصر تتأهب

قصف لموقع مصري قالت إسرائيل إنه عن طريق الخطأ، عند موقع متاخم للحدود قرب منطقة كرم أبو سالم، هذا قبل أيام، إذ اعتذرت عنه إسرائيل مبررة فعلتها بأنها عن طريق الخطأ. وأخيرًا وليس آخرًا، كانت مدينة طابا المصرية جنوب سيناء قد تعرّضت لضربة بطائرة مسيَّرة تسببت بإصابة 6 أشخاص ودمار في مكان الواقعة، فيما فتحت مصر تحقيقًا في القضية.

آخر وقائع هذه المناوشات، التي تزيد الوضع توترًا على الحدود المصرية، وقعت في مدينة نويبع جنوب سيناء أيضًا، بعد سقوط مقذوف فيها. أسبوع بثلاثة أحداث دقت أجراس الإنذار المصرية، إذ تجول الطائرات المصرية بتأهب في منطقة البحر الأحمر، الأمر الذي لاحظته إسرائيل بعد هذه الوقائع، مؤكدة إرسالها طائرات هليكوبتر قتالية للتعامل مع هذا التهديد.

رفضٌ مصريُّ لنقل أهالي القطاع إلى سيناء، وعراقيل المساعدات، وعقبات الخروج والدخول عند معبر رفح، والآن، نيران تدخل على الخط، حتى ولو عن طريق الخطأ، استفزازات إسرائيلية لزج مصر أكثر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فهل تنجح تل أبيب في جرِّ مصر إلى قلب الصراع؟