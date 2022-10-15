مسؤول قطري يحسم الجدل حول أعلام المثليين و"الخمور" خلال كأس العالم

مسؤول قطري يحسم الجدل حول السماح للمثليين وأعلامهم بحضور فعاليات كأس العالم بالتأكيد أن الجميع مرحب بهم. ترحيب يأتي بعد تداول وانتشار واسع لقائمة محظورات مزعومة، شملت المثلية والخمور، لكن اللجنة المنظمة وصفتها بـ"المزيفة".

وأكد المدير التنفيذي للبطولة، ناصر الخاطر، أن المثليين لن يواجهوا أي مشاكل في رفع أعلامهم أو إذا أمسكوا بأيدي بعضهم البعض في الأماكن العامة.

الخاطر أكد كذلك أنه سيتم السماح للمشجعين من حاملي تذاكر البطولة، بشراء البيرة قبل وبعد المباريات، ولكن ليس خلالها. كما سيتم توفير مناطق للمشجعين المخمورين حتى يستعيدوا نشاطهم على حد قوله.