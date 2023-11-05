وزير إسرائيلي لا يستبعد "الخيار النووي" على غزة

تهديد ليس كسابقيه من وزير إسرائيلي.. "لا أستبعد إلقاء قنبلة نووية على غزة لأنه لا يوجد أبرياء".

وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، يهدد بإمكانية استخدام القنبلة النووية على قطاع غزة؛ ما دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى التعليق على وجه السرعة؛ إذْ ذكر أن "تصريح الوزير منفصل عن الواقع".

صحيفة "يديعوت أحرونوت" قالت إن وزير التراث لا يستبعد الخيار النووي على غزة في وقت يوجد فيه هناك 241 أسيرًا إسرائيليًّا.

ونقلت عن الوزير اليميني المتطرف، الذي أدلى بحديث، لإذاعة "راديو باراما" الحريدية، إلى أنه لا يوجد أحد في غزة غير متورط.

وحين سُئل: "كيف يمكن أن تتسق مسألة إلقاء قنبلة نووية على غزة في وقت يوجد فيه هناك 241 أسيرًا إسرائيليًّا، فأجاب: "على حماس أن يتوسلوا لكي يعيدوا (بأنفسهم) المخطوفين، في الحروب هناك ثمن يُدفع، لماذا تعدُّ حياة المخطوفين أهم من حياة الجنود".

وتابع إن سكان غزة "لا يخشون المستقبل، هذا الأمر لا يشكل بالنسبة إليهم أيّ مشكلة.

وعلى عجل علق بنيامين نتنياهو على تصريحات وزير التراث بحكومته، وقال إنها "تصريحات منفصلة عن الواقع".

بينما أثارت تصريحات الوزير المتطرف حالة من الهيجان بين الإسرائيليين ووجهوا إليه انتقادات لاذعة أغلبها تنبع من وجود إسرائيليين أسرى في قبضة حماس.