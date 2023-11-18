الأطفال الخدّج في غزة.. حياة موصولة بالكهرباء

يواجه الأطفال الخدّج في مستشفيات قطاع غزة واقعاً خطيراً يهدد بشكل مباشر حياتهم، في ظل تناقص الوقود المتوفر لدى المستشفيات، والاكتظاظ في الحضانات التي تتطلب اشتراطات صحية خاصة لضمان بقائهم على قيد الحياة.

هنا في مستشفى الهلال الإماراتي التابع لوزارة الصحة الفلسطينية في مدينة رفح، وهو المستشفى الوحيد المخصص للولادة في المدينة، يحذر الطبيب المشرف على الحضانات من أنه بمجرد توقف الكهرباء عن المستشفى ستتحول الحضانات إلى مقبرة لجميع الأطفال فيها.

الواقع الصحي القاسي في قطاع غزة تظهر له ملامح أكثر قتامة عندما يتعلق الأمر بالأطفال الذي يدفعون فاتورة باهظة للحرب الطاحنة في غزة.