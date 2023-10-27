حمام العليل في العراق.. استرخاء وطبابة في آن واحد

واحدة من أعظم الينابيع الكبريتية بالعالم، أنت في حضرة ما يُعرف بحمام العليل جنوب الموصل العراقية، حيث المساحة لدمج الاسترخاء بالعلاج والطبابة، عبر طين يستخرج بطريقة خاصة ومياه كبريتية بهذا اللون.

أُنشئت مسابح حمام العليل قبل عقود، ومذّاك أصبحت معروفة بمياهها الكبريتية ذات الفوائد العلاجية لمختلف أنواع الأمراض، بدءا بالطفح الجلدي وصولا حتى لآلام المفاصل، ومرورا بأمراض الصدفية والأكزيما وغيرهم من أمراض الجلد، ما يختصر على كثير من المرضى زيارة عيادات الطبيب.

علاج لأمراض جلدية عدة، كالجرب وغيرها، حقيقية جاءت على لسان أهل العلم.

ليس للرجال فقط، فحتى النساء خُصص لهن مكان من أجل ممارسة هذا الطقس، مع إقبال كبير من كل أنحاء العراق ومن خارجه أيضا.

مشاهد قد تبدو لأرض قاحلة ومساحات منفية دون فائدة، لكنها تخفي كنزا كبريتيا أثبتت التجارب بأنه عيادة طبية طبيعية.