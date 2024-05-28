قمة الإعلام العربي تكسب الرهان وتقود المنطقة إلى "شاطئ الأمان"

يعيش العالم أوقاتًا عصيبة مقلقة؛ مع تعدد الأزمات والحروب.. ولا يعد سرًا استثمار الكثير من الأنظمة الكبرى في الإعلام، ومحاولة احتكار التكنولوجيا، وتطويع منصات التواصل الاجتماعي

مظلة جديدة تندرج تحتها جميع المبادرات والفعاليات الإعلامية التي يتولى نادي دبي للصحافة تنظيمها منذ تأسيسه في العام 1999، في خطوة من شأنها مواكبة نمو وتطور تلك المبادرات والفعاليات التي تضم: "منتدى الإعلام العربي" الذي تعقد دورته الـ22 ، و"المنتدى الإعلامي العربي للشباب" و"جائزة الإعلام العربي"…

يهدف منتدى الإعلام العربي 2024 إلى وضع تصورات لمستقبل قطاع الإعلام، وتحديد الاتجاهات والتحديات والفرص الرئيسة التي ستحدد مساره.

وبدءاً من التقنيات الناشئة، مروراً بالأساليب الإبداعية الجديدة في السرد وصناعة القصة الإعلامية، ووصولاً إلى التحولات في سلوكيات المستهلك الإعلامي، سيسلط المنتدى الضوء على أهم العناصر والمؤثرات التي تشكل المشهد الإعلامي، للوقوف على أفضل الاستراتيجيات التي يمكن معها التكيف مع المتغيرات المحيطة، وابتكار أساليب عمل جديدة تؤكد قدرة إعلام المنطقة العربية على المنافسة، وبناء رصيد متين من الثقة لدى المشاهد والقارئ والمستمع العربي.. وعبر استضافة نخبة من المتحدثين من رواد وخبراء الإعلام في المنطقة والعالم، ضمن جملة من الجلسات الرئيسة والنقاشية وورشات العمل..

شهدنا طفرة الإعلام السمعي والمرئي من وسيلة تربوية ترفيهية، إلى "أفيون" ضيّع بوصلة الشعوب وصرف انتباهها عن القضايا الرئيسة التي تهمّها، وتعني مستقبل الأجيال القادمة.

يتطلب التغيير حدوث حالة من التوقف والاستمرارية للارتقاء بالأنماط الجديدة، وديناميكية تعتمد على الالتزام بالتغيير المتواصل والتطور الدائم، وهذا ما سيقدمه كوكبة من أهم الإعلاميين وصنّاع القرار العرب والعالميين هنا.. في هذا المهرجان الإعلامي الكبير.. "قمة الإعلام العربي"..