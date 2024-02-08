من هو الحسين عموتة صانع فرحة الأردنيين؟

يعمل بصمت.. حازم لا يرحم.. عبوس لدرجة أنك تظنه لا يضحك.. وعندما يضحك تظنه لن يتوقف.. دخل التاريخ من أوسع أبوابه.. المغربي الحسين عموتة مدرب المنتخب الأردني لكرة القدم، أسعد مدرب في العالم وفق قوله.

الحسين عموتة كتب تاريخًا جديدًا لكرة القدم الأردنية بإنجازه غير المسبوق بعد أن وصل إلى نهائي بطولة كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخِه، وتاريخ النشامى، بعد الفوز على كوريا الجنوبية.

وُلد الحسين عموتة، في الرابع والعشرين مِن أكتوبر في العام 1969، في مدينة الخميسات في المغرب، وبدأ مسيرته الرياضية كلاعبٍ مع نادي اتحاد الخميسات العام 1988.

انضمّ "عموتة" بعدها كلاعب إلى نادي الفتحِ الرياضيِّ في المغرب، وقضى معه 6 سنوات، وتمكن من الفوز ببطولة الدوري المغربي مرتين، في عامي 1993 و1994، كما حقق لقب هداف الدوري المغربي مع نادي الفتح الرياضي، العام 1994، ثم انتقل إلى نادي السد القطري، العام 1997، وتُوّج معه بالدوري، وبكأس الأميرِ، وكأس ولي العهد، وتمكن في الموسم ذاته من تحقيق لقَب هداف الدوري.

وفي العام 1990 ظهر النجمُ المغربي "عموتة" للمرة الأولى كلاعب معَ منتخب بلاده الأول، وفي العام 1992، شارك مع المنتخب المغربي في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي أقيمت في مدينة برشلونة الإسبانية.

مسيرة "عموتة" التدريبية بدأت العام 2003، بتدريب ناشئي نادي اتحاد الخميسات، ثم انتقل إلى تدريب فريق الكبار العام 2005، وتمكن من قيادته إلى وصافة الدوري المغربي، في موسم 2007-2008، للمرة الأولى في تاريخ النادي، وقيادته للتأهل إلى دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

درب بعد ذلك نادي الفتح الرباطِي خلال 3 مواسم ليقوده إلى الصعود، وتحقيق الدوري المغربي، وكأس العرش، وكأس الاتحاد الأفريقي.

في العام2011، أصبح "عموتة" المدير الرياضي لنادي السد القطري قبل أن يتمّ تعيينه بديلاً للمدرب خورخي فوساتي في العام 2012، وخلالَ فترة إشرافه على السد، درب مجموعة مميزة من اللاعبينَ، من أشهرهم تشافي هيرنانديز المدرب الحالي لنادي برشلونة.

في يناير2017، تعاقد "عموتة" مع نادي الودادِ الرياضي لمدة موسم ونصفِ الموسم، وحقق معه الدوري المغربي، ودوري أبطال أفريقيا، وفي ديسمبر 2019، وقّعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عقدًا معَ "عموتة"، كمدرب للمنتخب الوطني المحلي، وقد حقق معه بطولة أمم أفريقيا للمحليين العام 2020 التي أُقيمت في الكاميرون، بالإضافة إلى الوصولِ للدور ربع النهائي في كأس العرب، العام 2021 في قطر، وفي 18 من أغسطس العام 2022، تم الإعلان عن "عموتة" مدربًا جديدًا للوداد خلفًا لوليد الركراكي.

وفي السابع والعشرين من يونيو 2023 تم تعيين "عموتة" مدربًا للمنتخب الأردني لكرة القدم، لِتشرِق معَ ذلك اليوم شمس الكرة الأردنية بإنجازٍ تاريخي.