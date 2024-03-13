"يريد شراء تيك توك".. من هو الملياردير روبرت كوتيك؟

من شركة صغيرة مقرها غرفة نومه.. إلى أحد أبرز رجال الأعمال في العالم.. يخطط لشراء منصة الفيديوهات الأشهر عالميًا.. من هو روبرت كوتيك الذي يريد شراء (تيك توك).

الملياردير الأمريكي روبرت كوتيك وُلد، العام 1963، وبدأ حياته المهنية، العام 1983، وهو لا يزال يدرس في الجامعة عندما قدّم برنامجًا لشركة أبل بدعم مالي من "ستيف واين" الذي يُنسِب "روبرت" الفضل له بعد أن نصحه بترك الكلية ومتابعة مشاريعه في قطاع البرمجيات.

درس روبرت الفن في جامعة ميشيغان، إلا أن شغفه بمجال التكنولوجيا والبرمجيات، ونصيحة ستيف واين، قاداه إلى أن يصبح أحد أعظم رجال الأعمال في هذا المجال، ليبدأ رحلته بتأسيس أول شركة تكنولوجيا صغيرة له مقرها غرفة نومه.

في العام 1987، حاول الاستحواذ على شركة إلكترونيات أمريكية كما كان يخطط لإزالة لوحة المفاتيح ومحرك الأقراص من جهاز أوميغا 500 وتحويله إلى نظام ألعاب فيديو.

في العام 1991، قام روبرت بشراء 25% من أسهم شركة "أكتيفجن" لألعاب الفيديو الشهيرة، وأصبح فيما بعد كبير الإداريين التنفيذيين لها قبل أن يتركها العام 2023.

و لتجنب حظر تطبيق (تيك توك) في الولايات المتحدة يسعى روبرت كوتيك، وفق وول ستريت جورنال، إلى شرائه بثمن يقدر بمئات المليارات من الدولارات.