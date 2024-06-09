بعد القبض على عشرات الآلاف.. السعودية تتوعد شركات الحج الوهمية

السعودية تتوعد شركات الحج الوهمية بعد أن أعلن مدير الأمن العام السعودي الفريق محمد البسامي عن ضبط أكثر من 140 شركة حج وهمية في موسم حج هذا العام.

القوات الأمنية السعودية جاهزة للتعامل مع كل ما يمس الإخلال بالأمن والنظام وفق البسامي الذي شدد على منع كافة الأعمال التي تؤثر على سلامة ضيوف الرحمن.

كما توعد مدير الأمن الذين يريدون التأثير على أمن الحج بالتعامل معهم بكل حزم، مشيراً إلى أنه جرى القبض على 64 ألف شخص، حاولوا نقل الحجاج غير النظاميين إلى المشاعر المقدسة.

المفتي العام للسعودية رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز آل الشيخ من جهته شدد على أن الحج دون تصريح "يأثم فاعله"، ولا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح، مؤكداً أن ذلك يتفق مع المصالح المطلوبة شرعاً مما تضمنته الشريعة التي اعتنت بتحسين المصالح ودرء المفاسد.

وكانت السعودية قد أطلقت حملة دولية للتوعية بخطورة حملات الحج الوهمية التي ما إن يحل موسم الحج حتى تنشط هذه الحملات في استغلال العاطفة الدينية لدى البعض سواءً في الداخل أو حتى في الخارج.