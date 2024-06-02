بسبب مشاجرة وحشية تحوّل هذا الرجل لعبقري بالصدفة

في حادثة غريبة، تعرض أمريكي يدعى جيسون بادجيت لهجوم عنيف في سبتمبر 2002 بألاسكا، حيث ضربه رجلان على رأسه خارج حانة، ما تسبب له بارتجاج في المخ ونزيف في الكلى..

بعد مدة قصيرة، شُفي جيسون، لكن سلوكه بدأ يتغير بطريقة غريبة، ليتضح أنه يعاني إصابة دماغية خطيرة، سببت له حالة اضطراب الوسواس القهري وفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية، إذ أصبح يخاف من الجراثيم ويغلق نوافذ منزله بإحكام، وبدأ يدقق كثيراً على نظافته عائلته..

بعد ثلاث سنوات من معاناة الوسواس القهري، بدأ يرى الأشياء على شكل رسوم بيانية وصيغ رياضية، ليقرر البدء في حضور دروس الرياضيات مع تزايد اهتمامه بالموضوع.

وللبحث عن تفسير، التقى جيسون بعالمة أعصاب في جامعة ميامي تدعى بيريت بروجارد، التي شخصت حالته بـ"الحس المواكب"؛ وهو اضطراب يجعل الحواس تتداخل..

ووفقًا للعلماء، يمكن أن ينجم عن صدمة دماغية، مثل التي تعرض لها جيسون، ما أدى إلى تطوير شكل من أشكال متلازمة العبقري المكتسب.

وتُظهر حالة جيسون أن الإصابة الدماغية قد تؤدي أحيانًا إلى قدرات عقلية غير متوقعة، حيث بات يرى العالم من حوله من خلال عدسة رياضية، الأمر الذي غيّر مجرى حياته بالكامل.

ورغم التعرف على المعتدين، لم تُدِن السلطات فعلتهما، معتبرينها مشاجرة عابرة أمام حانة.. لكن جيسون تحول من ضحية هجوم إلى شخص يتمتع بقدرات استثنائية.