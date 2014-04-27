إرم ترصد تكريم محمود ياسين في "المسرح العالمي"

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رصد موقع "إرم" لحظة تكريم الفنان محمود ياسين والفنانة رانيا فريد شوقي في فعاليات الدورة 31 من مهرجان "المسرح العالمي" بأكاديمية الفنون بمنطقة الهرم، والمقرر أن تستمر فعالياته حتى الأول من أيار/ مايو المقبل.

ويقام المهرجان تحت رعاية د. سامح مهران، رئيس الأكاديمية، و د. عبد المنعم مبارك عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، واتحاد طلاب الأكاديمية.

كما تشارك به عدة عروض مسرحية بنصوص عالمية.

وتشكلت لجنة فنية من أساتذة المعهد وقامت بمشاهدة العروض المقدمة وتم الاختيار من بينها.

هذا وسيتم تكريم مجموعة من نجوم الفن خريجي المعهد وغيرهم في حفلي افتتاح وختام المهرجان وسيتم توزيع جوائز مادية وعينية على العروض الفائزة.