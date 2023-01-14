من هي أدريانا ميزا توريس المرأة الأقوى في إمبراطورية "إل تشابو" ؟

تلقب نفسها بزوجة الرئيس، وملكة كارتل سينالوا

أدريانا ميزا توريس، سُلطت الأضواء عليها كأقوى شخصية في كارتل سينالوا بعد اعتقال زوجها نجل آل تشابو.

فهي ابنة أحد تجار المخدرات الأشهر في المعروف بـ إل أم 6 والذي كان يلعب دورا قياديا هاما في سينالوا، أما إل ميني أم 6 فهو شقيقها الذي قتل في تبادل إطلاق نار وهو في سن الثامنة عشرة

برز اسم ميزا عام 2019 عندما تم إلقاء القبض على زوجها لأول مرة، حيث جمدت السلطات المكسيكية حساباتها المصرفية لكنها زعمت آنذاك أنها تعمل في الزراعة فحسب وهذا ما زاد الشكوك حولها

وإن لم يثبت العكس ستظل ميزا موضع شك لدى أجهزة الأمن خاصة أنها المرشحة الوحيدة للقب ملكة أخطر عصابات المخدرات في المكسيك