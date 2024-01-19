كواليس حريق مستشفى الديوانية بالعراق

بعدما تسبب بوفاة أربعة أطفال وإصابة آخرين بجروح، خبايا حريق مستشفى الديوانية في العراق تطفو على سطح الحقيقة، بعد تحقيقات اتضح على إثرها بأن الحريق كان بفعل فاعل.

‎حريق مستشفى النسائية والأطفال الذي تسبب فيه تراكم النفايات بعد تماس كهربائي حسب سلطات عراقية كنتيجة أولية، ارتفعت مطالبات المواطنين بعده لمحاسبة الفاعلين وتنفيذ أشد العقوبات بحقهم.

‎ورغم إلقاء القبض على الفاعلين، إلا أن الأسباب الحقيقية وراء فعل كهذا لا تزال مبهمة، مع أصوات عراقية تضع اللوم على الخلافات بين الأطراف السياسية والمصالح الاستثمارية من أجل مكاسب الأموال، التي قد تكون سببا في مثل هذه الكوارث.

‎كارثة لم تتكشف خيوط أسبابها حتى الآن، ولكن ما هو مؤكد بأن محافظة الديوانية العراقية تعد من أكثر المحافظات التي تنقصها الخدمات على اختلافها، مع واقع صحي متردٍ، كما أنه غالبا ما لا يتم الالتزام بتعليمات السلامة في العراق، ما يجعل البلد على موعد مع مصيبة كلما انتهت أخرى، آخر هذه الكوراث كان حريق اندلع في قاعة خلال حفل زفاف في الحمدانية بشمال العراق، أودى بحياة أكثر من 107 أشخاص.