روسيا تكثف هجومها الشرس.. 5 مدن أوكرانية في دائرة النار

تواصل القوات الروسية شن هجماتها على 4 جبهات شرقي أوكرانيا، في خاركيف ولوهانسك ودنيتسك وزباروجيا، في استراتيجية عسكرية تهدف لإنشاء مناطق عازلة توقف أي إمدادات من الممكن وصولها للقوات الأوكرانية التي تحاول جاهدة صد الهجوم الروسي الشرس.

ووسط خليط المعارك الدائرة اليوم، يبدو أن الهجوم الروسي للسيطرة على مدينة سيفركس شرق مقاطعة خاركيف، يكتسب أهمية كبيرة، حيث تحاول القوات الروسية تطويقها من جميع الاتجاهات، وفي السيطرة عليها سيكون من السهل على الجيش الروسي تنفيذ استراتيجية فك الكماشة لخنق مدينة خاركيف ثاني أكبر المدن الأوكرانية.

وكذلك تبرز معركة السيطرة على مدينة شاسيف يار، وهي التي تقع إلى الغرب من مدينة "مفرمة اللحم" باخموت، وكذلك هناك معارك محتدمة للسيطرة على مدن أفديفكا وكراسنوغورفكا وكوستانتنفكا، وبالفعل روسيا قاب قوسين أو أدنى من السيطرة الكاملة عليها.