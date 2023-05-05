قائد فاغنر يحمّل الجيش الروسي مسؤولية مقتل آلاف الروس بأوكرانيا

بعد ساعات من تهديده بسحب مقاتليه اعتبارا من الـ 10 من مايو من مدينة باخموت مركز القتال في شرق أوكرانيا؛ بسبب نقص الذخيرة.. رئيس مجموعة فاغنر الروسية يحمّل رئاسة أركان الجيش الروسي المسؤولية عن سقوط "عشرات آلاف القتلى والجرحى" الروس في أوكرانيا.

ومنذ أشهر يتهم بريغوجين هيئة الأركان الروسية بعدم إمداد مجموعته بكمية كافية من الذخائر لمنعها من تحقيق انتصار في باخموت.

وبحسب تقديرات للبيت الأبيض، فإن القوات الروسية تكبدت خسائر بشرية بلغت 100 ألف بين قتيل وجريح خلال الأشهر الخمسة الماضية في باخموت وغيرها من مناطق أوكرانيا.