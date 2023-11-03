إشادة بلقاء باسم يوسف مع الإعلامي الشهير بيرس مورغان

"محاولة لإيصال صورة وفكر مختلف لجمهور لا يسمع وجهة نظرنا على الإطلاق"

هكذا وصف الإعلامي المصري "باسم يوسف" مقابلته الثانية مع المذيع الشهير "بيرس مورغان"

والتي جرت هذه المرة وجهًا لوجه، في مسرحٍ يؤدي فيه باسم عادةً بعض فقراته الكوميدية..

مقابلةٌ عنوانها "قبول الآخر رغم اختلاف وجهات النظر.. ناقش خلالها باسم العديد من الموضوعات الساخنة على الساحة متحدثًا بلسان حال الشارع العربي.

ومن أهم الأسئلة التي وجهها مورغان له: "لماذا لا تستقبل مصر الفلسطينيين لديها؟"

ليجيبه باسم بأن "هذا بالضبط ما تريده إسرائيل وهو ما سيشعل الحرب العالمية الثالثة.. إنه الحل الأسوأ للفلسطينيين الذين سُلِبت أرضهم".

ويبدو أن باسم لامس نبض الشباب العربي.. إذ تداول نشطاء مقاطع من المقابلة على نطاقٍ واسع معبرين عن إعجابهم بإجابات الإعلامي المصري الساخر.

كما يبدو أنه لامس قلب مورغان أيضًا بلفتةٍ جميلة أهداه خلالها زيت زيتون من الضفة الغربية والذي وصفه بالأفضل في العالم.