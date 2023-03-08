محاولة "العتبة" تغيير اسم جامع سامراء تثير ضجة في العراق

ضجة كبيرة حول جامع سامراء الكبير بمحافظة صلاح الدين العراقية، بعد ما تردد عن الاستيلاء عليه، وتغيير اسمه، من قبل ما تسمى العتبة العسكرية المقدسة.

ديوان الوقف السني العراقي، طالب الحكومة والمراجع بالوقوف ضد تغيير اسم الجامع، معتبرا أن "هذا الإجراء من الأخطاء الدينية والشعبية والمجتمعية التي لا بد من استدراك مخاطرها، كما حذر ناشطون وسياسيون من أن هذه الخطوة ستخلق فتنة واحتقانا.

"العتبة" كانت قد بثت منشورا، أشارت فيه إلى جامع سمراء باسم مسجد صاحب الأمر، وأنها تشرع بافتتاحه، في شهر شعبان الجاري، ما أثار موجة استياء.