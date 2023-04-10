"دجاج التنين".. ما لا تعرفه عن أغرب سلالات الدجاج في العالم
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"دجاج التنين".. ما لا تعرفه عن أغرب سلالات الدجاج في العالم

غدير غفر
غدير غفر

واحدة من أغرب و أندر سلالات الدجاج في العالم، إنه دجاج التنين، هل رأيته من قبل؟

لا أتوقّع ذلك ! فهذا النوع يوجد فقط في فيتنام وتحديداً في قرية دونج تاو المتفردة بتربيته، شكل أرجله غريب جداً، يشبه التنين، أو الديناصورات.

يلقّب أيضاً بطعام الأغنياء فالدجاجة الواحدة يقّدر سعرها ب 2000 دولار، هذا داخل فيتنام أما خارجها فيباع الكيلو الواحد ب 1000 دولار.

دجاج التنين تصعب تربيته ويحتاج لعناية خاصة بسبب أرجله الغريبة، إضافةً إلى أنه حساس لتغيرات درجة الحرارة، ولذلك هو نادر جداً.

كما أن تربيته تحتاج من 8 أشهر إلى سنة لتكون صالحة للأكل، وكلما زاد عمره زادت قيمته فدجاج التنين يصل عمره لحدود 7 سنوات.

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دجاجة

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