يحمل 5 أرطال في وجهه.. إهمال يقود صاحبه لفاجعة

عانى الفقر وافتقد لتأمين صحي يؤهله لإجراء الجراحة، الأمريكي تيم ابن ال62 عاما، وسنوات طويلة من ورم نما على مهل، مستفيدا من إهمال 17 عاما.

بدأت معاناته ببثرة صغيرة ظهرت في الجانب الأيمن لوجهه، وهذه الأورام شائعة لدى حوالي 20% من البالغين، إلا أنها ليست مؤلمة وغير ضارة ولا تحتاج إلى علاج إذا ما كانت ضمن حجم طبيعي وغير معرقل للمهام اليومية أو مشوهة للشكل، لكن مع الوقت تفاقم حجمها حتى أصبحت جزءا من شكله بوزن يفوق الخمسة أرطال، أو بحجم بطيخة صغيرة مسببة حالة من الشلل في تفاصيل حياته اليومية فيما يتعلق بالمأكل والنوم أو ممارسة أي نشاط.

بعد سنوات المعاناة، التقى تيم بالجراح رايان أوزبورن في لوس أنجلوس، ورغم أن تخوفات كثيرة سبقت العملية كان أولها شلل قد يصيب وجه تيم بالكامل، إلا أن عملية الاستئصال تمت بنجاح كما أن الورم كان كما المتوقع ليس سرطانيا إنما يسمى ورما نكفيا حميدا متعدد الأشكال. تمكن تيم بعد إزالته من حلاقة ذقنه لأول مرة منذ أكثر من عقد ونصف العقد.