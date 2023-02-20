ما هو معرض آيدكس وما أهميته؟

بدت فكرته مع الانطلاقة، فكرة تسير ربما عكس التيار، فمن كان يتخيل في تسعينيات القرن الماضي نجاح معرض عسكري كهذا في الخليج؟.

لكن ومع مرور الوقت تكشفت أسرار آيدكس، ليصبح اليوم المعرض القادر على جمع روسيا وأوكرانيا تحت سقف واحد، رغم الحرب الطاحنة.

ثلاثون عاما تنقل فيها آيدكس من نفق الفكرة الجريئة عند الانطلاق، إلى إحدى أهم منصات قطاع صناعة الأسلحة في العالم، حيث تلتقي كبرى الشركات الدولية، والمحللون العسكريون والإستراتيجيون؛ لعقد الشراكات وإبرام الصفقات الضخمة.

آيدكس، أو معرض ومؤتمر الدفاع الدولي، من أكبر معارض الدفاع في العالم، تقيمه العاصمة الإماراتية أبو ظبي مرة كل عامين، بدءا بعام 1993 حيث النسخة الأولى، ووصولا إلى نسخة عام 2023 حيث الفكرة التي تطورت مع الوقت عددا وكما ومساحة.