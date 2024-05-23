نيكي هايلي تفاجئ الجميع: "سأدعم ترامب في الانتخابات الرئاسية"

نيكي هايلي تفاجئ الجميع بأنها سوف تصوّت لترامب في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وترامب سيكون الآن سعيداً جداً بعد هذا الخبر.

نيكي هايلي كانت أبرز المنافسين لترامب من الحزب الجمهوري بسباق الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية والتي ستقام في نوفمبر 2024، وفجأةً قررت الانسحاب من المنافسة وتخلت عن حلمها بالوصول للبيت الأبيض.

لكنها لم تعط أي إشارة على أنها ستدعم الرجل الذي وصفها بكثير من المرات بأنها تملك "عقل عصفور".

الأمور لم تكن أبداً هادئة ولطيفة بين المنافسين الجمهوريين هايلي وترامب.. ودائماً هناك حالة هجوم من قبل ترامب على هايلي حتى أنه قد تنمر عليها..

أطلت هايلي ضمن مناسبة استضافها معهد هدسون للأبحاث بواشنطن، وقالت أعهد بأولويتي لرئيس يحمي حلفاء أمريكا، ويعزز الحريات والرأسمالية.. لرئيس يدرك أننا بحاجة لديون أقل..

ولكن القرار الجريء لم يأتِ بدون تحفظات، فقد اعترفت بأن ترامب لم يكن مثاليًا بسياسته، لكنها رأت أن بايدن كارثة، ولهذا السبب ستصوت لترامب.

الصحف الأمريكية اعتبرت تصريح هايلي المفاجئ من أكبر الخسائر لبايدن.. بالمقابل هو أكبر جائزة لترامب حالياً بعد أن فشل بجذب المعتدلين الذين يدعمون نيكي هايلي..

الانتخابات التمهيدية كشفت أن شعبية ترامب ضعيفة بين المعتدلين والمستقلين والناخبين الحاصلين على شهادات جامعية، وهذه الأصوات هو بحاجتها ليفوز على بايدن.. هايلي وجهت لترامب رسالة واضحة، "ترامب يجب أن يكون ذكيًا ويتواصل مع الملايين الذين صوتوا لي وما زالوا يدعمونني".

لكن هل من الممكن أن تكون هايلي من المرشحين لمنصب نائب الرئيس في حال فاز ترامب؟

لا. ترامب حسمها من قبل.. وأكد في منشور على منصته الخاصة "تروث" أن نيكي هايلي لم تكن ضمن الأشخاص الذين يفكر بهم لمنصب نائب الرئيس، لكن للأمانة فقد تمنى لها الخير في هذه المرة.