فيديو.. "عراك" على الهواء بين قيادي من حماس وإعلامية مصرية

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نشبت مشادة كلامية على الهواء بين الإعلامية رانيا بدوي مقدمة برنامج "في الميدان" على قناة "التحرير" والقيادي بحركة حماس غازي حمد.

بدأت المشادة عندما اتهم غازي حمد الإعلاميان رانيا بدوي وأحمد موسي بتشويه صورة مصر، فردت عليه الإعلامية رانيا بدوي قائلة:" أنت يهمك تكسب من الانفاق مليارات والموضوع ينتهي ولما تيجي تتكلم مع الإعلاميين المصريين تقول حضرتك وأستاذ أحمد موسى".

فقام القيادي الحمساوي بمهاجمتها، قائلا "انتوا بتسيئوا لصورة مصر وبتشوهوا صورة الشعب المصري الطيب الكريم", فردت رانيا بدوي:" اه أصل احنا اللي بندفع الفلوس للارهابيين وبندخل سلاح عن طريق الانفاق , وإحنا اللي المخابرات بترصد تحركاتنا كل يوم ضد الشعب المصري".

وكانت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة قد أصدرت حكما قضائيا بحظر حركة حماس واعتبارها جماعة ارهابية ومصادرة مقراتها.