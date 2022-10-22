وفاة الفنان السعودي خالد سامي

توفي الفنان السعودي خالد سامي، مساء الجمعة، عن عمر ناهز "60 عاما" بعد معاناة مع المرض.

وأعلن نجل الفنان الراحل تركي وفاة والده في تغريدة على تويتر قال فيها: "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي} ‏بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي يا رب اربط على قلبي".

يذكر أن الفنان الراحل خالد سامي تعرض لبضع انتكاسات صحية، أدخلته المستشفى في عام 2021، ليبدأ رحلة طويلة من العلاج، وعاود الفنان السعودي الدخول للمستشفى في مطلع 2021، بعد أن كان يقضي فترة استجمام بعد إجراء عملية زراعة كبد بمستشفى الحرس الوطني في الرياض.