أسامة بن لادن يعود ليرعب أمريكا من جديد.. والسبب حرب غزة

ما بين ليلة وضحاها تخطت رسالة أسامة بن لادن، التي كتبها منذ 21 عاما، حاجز الزمان لتعود إلى أذهان الأمريكيين، والسبب هو ما يحدث في غزة.

تلك الفتاة التي قررت أن تنبش في كلمات بن لادن، وتحاول ربطها مع ما ينتهجه الجيش الإسرائيلي منذ أسابيع في غزة، أثارت ردود فعل مرتبكة، خصوصا بعد هذا التشابه الكبير بين الماضي والحاضر.

بن لادن كتب "رسالة إلى أمريكا" برر فيها استهدافه للأمريكان، ضمن السطور، بأنه نتيجة لدعمهم القوي لإسرائيل، والذي تسبب في "الظلم الكبير" الذي يعيشه الفلسطينيون، وعليه فإن الولايات المتحدة ينبغي أن تتحمل مسؤولية هذا الظلم.

موقع CNBC NEWS الأمريكي أبرز حجم التداول الكبير لهذه الرسالة في الساعات القليلة الماضية، بين معظم الشباب الأمريكيين، واللافت أن معظم هؤلاء الشباب أبدوا دعمهم لما كتبه بن لادن.

وما زاد الجدل أكثر، هو ما فعلته صحيفة الغارديان، التي بمجرد تداول الرسالة قامت بحذفها من على موقعها، ما دفع متحدثا باسمها للتعليق بالقول: إن "النص المنشور قبل 20 عاماً تمت مشاركته على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي خارج سياقه الأصلي".