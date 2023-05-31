هل تطمح أن يكون لديك سلاح نووي؟.. ما عليك سوى الانضمام إلى اتحاد روسيا وروسيا البيضاء وستحصل على سلاح نووي هدية.. هذا ما كشف عنه رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، قائلا إنه إذا كان هناك من يشعر بالقلق فإن الأمر بسيط جدّا، فلينضم إلى دولة الاتحاد بين روسيا البيضاء وروسيا وستكون هناك أسلحة نووية للجميع.

لكن لوكاشينكو نوّه بأن هذا العرض من وجهة نظره وليست وجهة نظر موسكو.

والأسبوع الماضي مضت روسيا قدما الأسبوع في خطة لنشر أسلحة نووية تكتيكية في روسيا البيضاء، وهي المرة الأولى التي ينشر فيها الكرملين هذه الرؤوس الحربية خارج حدود روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991.